مراسم جشن اقتدار بسیجیان با حضور نیروهای بسیجی و جمعی از مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت هفته بسیج، مراسم جشن اقتدار بسیجیان با حضور نیروهای بسیجی و جمعی از مسئولان استان مرکزی برگزار شد.
در این مراسم عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین با بیان این که بسیج همواره در همه بحرانها و شرایط دشوار آماده حضور بوده و در کنار مردم قرار دارد، گفت: بر اساس آموزههای انقلاب اسلامی و تجربههای تاریخی اسلام، موضوع آمادگی در برابر دشمن همواره باید مورد توجه باشد.
سردار حسن فرقانی افزود: این همان آموزهای است که بسیج در عمل آن را به عنوان بخشی از وظایف خود دنبال میکند.