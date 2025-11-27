به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت هفته بسیج، مراسم جشن اقتدار بسیجیان با حضور نیرو‌های بسیجی و جمعی از مسئولان استان مرکزی برگزار شد.

در این مراسم عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین با بیان این که بسیج همواره در همه بحران‌ها و شرایط دشوار آماده حضور بوده و در کنار مردم قرار دارد، گفت: بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی و تجربه‌های تاریخی اسلام، موضوع آمادگی در برابر دشمن همواره باید مورد توجه باشد.

سردار حسن فرقانی افزود: این همان آموزه‌ای است که بسیج در عمل آن را به عنوان بخشی از وظایف خود دنبال می‌کند.