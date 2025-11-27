امروز: -
رزمایش بسیجیان به مناسبت هفته بسیج

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۶- ۱۵:۳۸
خبرهای مرتبط

افتتاح ۱۲۵۱ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی

نمایش اقتدار بسیجیان در مشهد

سرلشکر پاکپور: بسیج از روز اول جنگ ۱۲ روزه پای کار بود

بسیج بیمه کننده انقلاب است

برچسب ها: رزمایش بسیج ، هفته بسیج ، بسیج
