مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: سهمیه ماهانه سوخت به خودرو تعلق میگیرد، نه به مالک آن؛ از اینرو پس از نقلوانتقال خودرو الزامی به تعویض کارت هوشمند سوخت نیست.
کرامت ویسکرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: سهمیه ماهانه سوخت به خودرو تعلق میگیرد، نه به مالک آن؛ از اینرو پس از نقلوانتقال خودرو الزامی به تعویض کارت هوشمند سوخت نیست و سهمیه همچنان بدون توجه به نام مالک درج شده روی کارت سوخت در همان کارت قبلی واریز میشود.
«با مصوبه تازه هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ بنزین در کشور سهنرخی خواهد شد. از ۱۵ آذر، سوختگیری بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه یا استفاده از کارتهای جایگاههای سوخت، با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود. طبق این مصوبه، وزارت نفت بهصورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام میکند. بر این اساس استفاده از بنزین سهمیه اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکانپذیر است.»