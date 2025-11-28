جمعه هفتم آذرماه، آخرین روز نمایشگاه کتاب اصفهان با مجموعه‌ای متنوع، برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جمعه هفتم آذر، نمایشگاه کتاب اصفهان در حالی به روز پایانی خود می‌رسد که برگزارکنندگان مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه را برای علاقه‌مندان فرهنگ و هنر تدارک دیده‌اند.

اکران فیلم «یوز»؛ اثری که در روز‌های گذشته نیز با استقبال مخاطبان همراه بوده و نگاه تازه‌ای به موضوعات محیط‌زیستی و حیات‌وحش ارائه می‌دهد.

پس از آن، سالن اصلی نمایشگاه میزبان اختتامیه طرح «ماجرای قهرمان من» خواهد بود؛ طرحی که به‌منظور تشویق کودکان و نوجوانان به نوشتن درباره الگو‌های ذهنی و قهرمانان زندگی‌شان برگزار شده و در آیین اختتامیه آن دکتر عبدالعالی حضور خواهد داشت.

در ادامه، نوبت به علاقه‌مندان ادبیات می‌رسد. دو نشست ادبی ویژه با حضور چهره‌های مطرح برگزار می‌شود: نخست مجید قیصری و رامبد خانلری درباره نقش ادبیات معاصر در بازنمایی تاریخ و اجتماع گفت‌و‌گو خواهند کرد؛ سپس یاسین حجازی با مخاطبان درباره تجربه‌های نوشتاری و شیوه‌های جدید روایت به بحث خواهد نشست.

برای آن دسته از بازدیدکنندگانی که به مهارت‌های مطالعه علاقه‌مندند، کارگاه افزایش سرعت مطالعه فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا روش‌های کاربردی درک مطلب و تمرکز را آموزش ببینند و کیفیت مطالعه خود را ارتقا دهند.

در پایان روز، فضای نمایشگاه حال‌وهوای شادتری به خود می‌گیرد و جشن کتاب با حضور «ململ و فرشاد» برگزار می‌شود؛ جشنی که پیش‌تر نیز با استقبال خانواده‌ها و کودکان همراه بود و قرار است آخرین ساعت‌های نمایشگاه را به لحظاتی پرنشاط تبدیل کند.

نمایشگاه کتاب اصفهان امسال با ترکیبی از نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، اکران فیلم، اجرا‌های هنری و برنامه‌های خانوادگی، کتابخوانی را محور یک رویداد پویا و فراگیر برای تمام گروه‌های سنی قرار داده است.