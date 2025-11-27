به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی دومین رویداد دو روزه موت کورت ویژه دانشجویان حقوق و حقوقدانان در محل سالن همایش‌های پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه برگزار شد.

دکتر ناصر عتباتی در این همایش با گرامیداشت هفته بسیج گفت: باید جمع منطقی بین عوامل دخیل در فرآیند دادرسی قائل شد و تلاش کرد از فناوری‌های روز و ظرفیت‌های فضای مجازی برای احقاق حق نهایت استفاده را برد.

وی با اشاره به این که غالب پرونده‌هایی که تشکیل و وارد دستگاه قضایی می‌شود از کمبود اطلاعات قانونی و حقوقی مردم است گفت: امروز جامعه از کمبود اطلاعات حقوقی به شدت رنج می‌برد و بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که تشکیل و وارد دستگاه قضایی می‌شود ناشی از بی اطلاعی یا کم اطلاعی شهروندان از دانش حقوقی است از این رو جامعه حقوقی باید تلاشش بر این باشد که جامعه را در این خصوص تغذیه نماید.

عتباتی افزود: هنر جامعه حقوقی باید این باشد که مردم را نه در حد تخصص بلکه ترویج فرهنگ رجوع به مشاور و تخصص در حوزه‌های وکالتی و قضایی مدنظر قرار گیرد و خدمات مشاوره‌ای می‌بایست در دسترس شهروندان باشد چراکه پیچیدگی‌های جامعه انسانی امروز قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: باید به سمت و سوی تخصصی کردن وکالت و قضاوت و توسعه خدمات قضایی در بستر‌های الکترونیک و فناوری‌های روز حرکت کرد و انصافاً نیز در قوه قضائیه اقدامات ارزشمندی شروع شده و استان آذربایجان غربی نیز از استان‌های پیش رو در استفاده از فناوری‌های روز است.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: از جمله اقدامات دستگاه قضایی استان در سال جاری ۶۳۰۰ دادرسی الکترونیک، ابلاغ ۹۷ درصدی اوراق قضایی به صورت الکترونیک که موجب صرفه جویی یک و نیم میلیون برگه A۴ در سال می‌گردد و همچنین در شش ماهه سال جاری ۱۴۰۰ مزایده الکترونیک برگزار شده است و نیز بستری فراهم شده که دانشجویان حقوق به صورت آنلاین در جلسات دادرسی حضور یافته و بر تجربیات و دانش حقوقی خود بیفزایند.

عتباتی در پایان گفت: رویداد‌های علمی همچون دومین رویداد ملی موت کورت ویژه دانشجویان حقوق و حقوقدانان فرصت مناسبی برای بروز رسانی اطلاعات حقوقی و استفاده از فناوری‌های روز در امر احقاق حق است و یقیناً نتایج ارزشمندی به همراه خواهد داشت.