نوا نمایش "هامان" با موضوع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از نگاه امام حسن مجتبی علیه السلام و در فضای معنوی فاطمیه در برج میلاد تهران به روز صحنه می‌رود.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ - ۱۶:۴۲
برچسب ها: نمایش ، فاطمیه
