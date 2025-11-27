به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور امروز در بازدید از بیمارستان مادر و کودک بوشهر به عنوان یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور گفت: دولت چهاردهم سلامت مردم را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش حوادث جاده‌ای از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجراست.

محمدجعفر قائم‌پناه اظهار داشت: یکی از وظایف محوری دولت، تأمین سلامت مردم است و دولت چهاردهم با محوریت دکتر پزشکیان این موضوع را در اولویت نخست قرار داده است.

وی با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های درمانی افزود: در کشور بیمارستان‌های نیمه‌کاره زیادی وجود دارد و دولت تلاش می‌کند با اولویت‌بندی، روند بهره‌برداری از این پروژه‌ها را سرعت ببخشد.

قائم‌پناه یادآور شد: استان بوشهر ازجمله مناطقی بود که از نظر شاخص تخت بیمارستانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ اما اکنون ۳۴۰ تخت بیمارستانی در حال احداث است و بیمارستان‌های ۱۷ شهریور برازجان و مادر و کودک بوشهر تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه هر ۲ طرح در زمره مصوبات سفر رئیس‌جمهور قرار دارند، افزود: برای بیمارستان مادر و کودک بوشهر تخصیص بودجه مناسبی انجام شده و از پنج هزار میلیارد پیش‌بینی‌شده، تاکنون سه هزارو ۲۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: پیگیری‌ها برای افزایش تخصیص بودجه بیمارستان برازجان نیز ادامه دارد.

قائم‌پناه با اشاره به برنامه‌های تحولی وزارت بهداشت گفت: دکتر پزشکیان طرح‌های مهمی همچون نظام ارجاع، استقرار پزشک خانواده و سطح‌بندی خدمات را دنبال می‌کند تا بهره‌وری در حوزه سلامت افزایش یابد.

به گفته وی، توسعه خودمراقبتی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین از دیگر راهبرد‌های دولت است تا نیاز مردم به بستری‌های غیرضروری کاهش یابد.

وی به ضرورت کاهش حوادث جاده‌ای اشاره کرد و گفت: در کنار توسعه زیرساخت‌های درمانی، جلوگیری از تصادفات و کاهش مرگ‌ومیر نیز از سیاست‌های مهم دولت است.

قائم‌پناه افزود: جاده بوشهر – شیراز از نقاط حادثه‌خیز و یک‌طرفه است که در شش‌ماهه اخیر ۳۹ مجروح بر جای گذاشته و اجرای مصوبات مربوط به اصلاح پیچ‌های خطرناک می‌تواند نقش مهمی در کاهش سوانح داشته باشد.