اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در سفر به لرستان، بسته‌ای از مصوبات، تفاهمات و نیاز‌های اعتباری حوزه سلامت این منطقه را در سطح میدانی بررسی و پیگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در سفر به لرستان، ابتدا از روند ساخت بیمارستان ۶۱۵ تخت خوابی نیایش خرم‌آباد بازدید کردند.

در ادامه این سفر، جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور استاندار لرستان، معاونان وزیر بهداشت، نمایندگان مردم در مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

نمایندگان شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان، دورود، ازنا و الیگودرز در این جلسه به بیان مطالبات حوزه انتخابیه خود در بخش بهداشت و درمان پرداختند و خواستار تسریع در رفع کمبود‌های موجود شدند.

استاندار لرستان نیز با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه دولت به این استان گفت: لرستان در حوزه بهداشت و درمان نیازمند نوسازی کامل است و باید با تکمیل طرح‌های راهبردی از جمله بیمارستان‌های نیایش خرم‌آباد، رازی کوهدشت و گهر دورود، عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کرد.

اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نیز بر حمایت جدی وزارت بهداشت از این طرح‌ها تأکید کردند.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه از عدم استیجاری بودن مراکز بهداشتی تا پایان دولت چهاردهم خبر داد.