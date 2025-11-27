برداشت انواع صیفی و سبزیجات در گچساران
مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: پاییز امسال ۵۰ هکتار از زمینهای این شهرستان به کشت سبزی و صیفی جات اختصاص یافت.
لیلا عطازاده افزود: انواع سبزی خورشت و خوردنی، پیاز، انواع کلم و فلفل از محصولاتی است که این روزها در حال برداشت است.
وی با بیان اینکه همچنین به طور متوسط از هر هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان حدود ۲۵ تن فلفل برداشت می شود گفت: محصول برداشت شده علاوه بر نیاز کشور به کشورهای روسیه و حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود.
عطازاده گفت: در دشت امامزاده جعفر گچساران به دلیل خاک حاصلخیز و آب و هوای مناسب در چهار فصل سال انواع محصولات کشاورزی کاشت و برداشت می شود.