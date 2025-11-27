جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، مناطق نبع الطاسه، اللویزه و المحمودیه در جنوب لبنان را بمباران کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، مناطق «نبع الطاسه»، «اللویزه» و «المحمودیه» در جنوب لبنان را بمباران کردند.

رسانه‌های لبنانی از ادامه پرواز این جنگنده‌ها بر فراز جنوب لبنان از جمله منطقه الزهرانی خبر دادند.

ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر گزارش داد: جنگنده‌های رژیم صهیونیستی کوه‌های شهرک‌های الجبور, «محمودیه» , «سجد» و «جرمق» در شهرستان جزین واقع در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی: حملات گسترده هوایی به جنوب لبنان

شبکه تلویزیونی العربی نیز گزارش داد: تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: حملات هوایی فعلی به لبنان، بزرگترین حملات هوایی از زمان ترور هیثم علی الطباطبائی فرمانده نظامی حزب الله لبنان است.

تصاویر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

کانال تلگرامی یونیوز تصاویری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه المحمودیه و ارتفاعات الریحان در جنوب لبنان پخش کرد.