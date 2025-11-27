پخش زنده
آیین رونمایی از کتاب «اردک دیوانه» به قلم حامد هادیان در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کتاب «اردک دیوانه» روایتهایی از مواجهه مردم و شخصیتهای مختلف با جنگ تحمیلی ۱۲روزه اسرائیل با ایران است.
این کتاب از انتشارت به نشر است و حامد هادیان نویسنده اثر، سحر امامی مجری صداوسیما، محسن هوشمند رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، مسعود فرزانه مدیر انتشارات بهنشر و برخی نویسندگان و علاقهمندان دیگر به کتاب در مراسم رونمایی از این کتاب در سالن آمفیتئاتر روزنامه قدس حضور داشتند.
اردک دیوانه، سند تعهد نویسنده به تاریخ و فرهنگ کشور است
مسعود فرزانه مدیر انتشارات بهنشر در ابتدا به دلایل تولید اثر «اردک دیوانه» که جنگ ایران و اسرائیل را روایت میکند، پرداخت و گفت: چند اصل باعث شد تا ما به تولید این اثر اهتمام بورزیم. اصل اول انتشار این اثر، اهمیت روایت و روایتگری بود و امروز، جنگ، جنگ روایتهاست. در جنگ روایتها، مهمترین مؤلفه، تصویر ذهنی مخاطبان از معرکههاست که از اهمیت بالایی برخوردار است.
حامد هادیان، نویسنده کتاب "اردک دیوانه" نیز در این مراسم گفت: تهیه و انتشار یک کتاب اگرچه با نام نویسنده ثبت میشود، اما حقیقتاً حاصل تلاش یک تیم متخصص و کار گروهی است.
او با بیان انگیزه خود از تألیف این کتاب افزود: با آغاز جنگ، این دغدغه را داشتم که به عنوان یک خبرنگار و مستندساز چه کاری میتوانم انجام دهم. هرکس در جایگاه خودش مسئولیتی دارد. همه مردم در روزهای جنگ سعی میکردند فارغ از نگاه و جناح سیاسی برای دفاع از وطن کاری انجام دهند.
هادیان با اشاره به اهمیت ثبت روایتهای مختلف از وقایع مهم گفت: متأسفانه بسیاری از روایتهای مهم تاریخی را از دست میدهیم. جنگ دوازده روزه برای همه مردم ایران یک اتفاق بزرگ بود و همه احساس میکردند باید از وطن دفاع کنند. من نیز سعی کردم به واسطه سالها کار در حوزه رسانه و ثبت روایت، روایتهای مختلفی از شهرهای مختلف ایران در جنگ دوازده روزه جمع آوری کنم.