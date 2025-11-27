پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی برلزوم همکاری و هماهنگی دادسرا و محاکم با برگزاری نشستها و کمیتههای مشترک برای کیفیت بخشیدن به رسیدگیها و اتقان آراء تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین دادگستری آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و دیگر اعضاء برگزار شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: ایام فاطمیه با تشییع شهدای گمنام در سراسر کشور و استان عطر و بوی الهی گرفت و فضای شهرها را معطر کرد، شهدایی که با نثار جان عزیز خود امنیت، آرامش و استقلال را به کشور ارمغان آوردند.
عتباتی ادامه داد: ان شاءا... این ایثارگریها و از خود گذشتگیها را قدر بدانیم و در انجام وظیفه خود که همانا احقاق حق و اجرای عدالت است با نهایت تلاش و کوشش گام برداریم.
وی افزود: این مردم عزیز کشور لایق بهترین خدمات هستند و نباید برای آنها در خدمتگذاری و تکریم کم گذاشت درست به مانند شهداء که خود را فدای مردم و انقلاب کردند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به کشف مقادیر قابل توجهی از مواد منفجره و انتحاری در اطراف ارومیه توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ع) گفت: یقیناً آذربایجان غربی تامین کننده امنیت عمق کشور است و این مواد منفجره برای ایجاد ناامنی عمق کشور بوده که به حمدا... کشف و ضبط گردید که این خود نشان میدهد کار در استان آذربایجان غربی از حساسیت بالایی برخوردار است و میطلبد با ایثار و مجاهدانه در تامین امنیت کشور در این استان کار شود.
رئیس شورای معاونین دادگستری استان در ادامه به لزوم هماهنگی بین دادسرا و محاکم تاکید و گفت: باید با برگزاری نشستها و کمیتههای مشترک، هم افزایی و همراهی دادسرا و محاکم تقویت شد تا هم رسیدگیها از کیفت بالایی برخوردار شود و هم آراء صادره از اتقان بالایی برخوردار شوند.
مقام ارشد قضایی استان به موضوع آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی دادگستری استان هم پرداخت و از معاونین ناظر خواست در پیگیری امور پروژههای عمرانی پیش قدم باشند و نظارت مستمر بر پیشرفت عملیات داشته باشند.
عتباتی همچنین به موضوع ارجاع به کارشناسی در پروندهها هم که آمار آن توسط ابراهیم علینژاد معاون قضایی دادگستری استان استخراج و ارائه گردیده بود هم پرداخت و تاکید کرد: باید ارجاعات به کارشناسی، هدفمند و بر اساس قاعده باشد و خصوصاً از ارجاع بی جهت به هیاتهای کارشناسی پرهیز شود.
رئیس کل دادگستری استان به موضوع صلح و سازش هم پرداخت و تاکید کرد: تلاش شود پروندهها با صلح و سازش و گزارش اصلاحی حل و فصل شوند چراکه مصالحه در واقع قلع ماده نزاع را به همراه دارد.
عتباتی در پایان به امر انضباط کاری هم تاکید و گفت: نظم در کارها بسیار حائز اهمیت است و میبایست مدیران قضایی در سطح استان به نظم و انضباط کاری کارکنان نظارت جدی داشته باشند.
در ادامه دستورات جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.