برگزاری یادواره شهدای آذر ماه قزوین و حومه
یادواره شهدای آذر ماه قزوین و حومه با حضور مردم شهیدپرور و خانوادههای شهدا و ایثارگران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این مراسم، با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در حسینیه آستان مقدس امامزاده حسین (ع) قزوین برپا شد.
همچنین دراین مراسم، یاد و خاطره والدین بزرگوار شهدا و جانبازان متوفی که در آذر ماه سالهای گذشته دار فانی را وداع گفته و به فرزندان و همرزمان شهیدشان پیوستهاند، گرامی داشته شد.
سردار رفیعیآتانی، فرمانده سپاه استان در این مراسم گفت: امروز باید در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کنیم، چرا که دشمن از صبر، پایداری و ایمان ملت ایران در جبهه حق بیم دارد.
او با بیان اینکه ملت ایران اهل ترس و عقبنشینی نیست، گفت: هر آنچه پس از دوران دفاع مقدس بهدست آمده، از برکت همان روزهای مقاومت و ایثار است.
فرمانده سپاه استان افزود: دشمنان انقلاب زخمخورده ملت ایران هستند، زیرا ما توانستیم آمریکا و صدام را از کشور بیرون کنیم. به برکت خون شهدا، حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرفته و همین دلیل دشمنی و کینهتوزی آنان نسبت به ایران است.
سردار رفیعیآتانی با یاد خانوادههای شهدا گفت: هرچه امروز داریم از فداکاری شهدا و ایثار خانوادههای آنهاست. شهیدان ما تنها برای حفظ اسلام و انقلاب به میدان نرفتند، بلکه برای دفاع از حق قیام کردند.
او تصریح کرد: ملت ایران شریک غم همه مظلومان جهان است و بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان، نتیجهی خون پاک شهدا و ایستادگی ملتهای آزاده است.