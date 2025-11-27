شصت‌وسومین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار شد. در این جلسه، رئیس کارگروه بر لزوم حذف دوگانه‌سازی میان «هویت دینی» و «هویت ایرانی» و سازگاری همیشگی پوشش ایرانی با ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شصت‌وسومین نشست کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، با حضور قادر آشنا رئیس و دکتر محسن گرجی دبیر کارگروه و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار گردید.

قادر آشنا در این جلسه با تأکید بر اصول بنیادین این حوزه، گفت: «هویت دینی ما همان هویت ایرانی و هویت ایرانی ما همان هویت دینی است و باید این دوگانه‌سازی‌ها را از ادبیات خود حذف کنیم.» وی همچنین با یادآوری تاریخ غنی پوشش ایرانی، تصریح کرد که مد و لباس ایرانی همواره سازگار با ارزش‌های اسلامی بوده است.

رئیس کارگروه با ابراز نارضایتی از عملکرد برخی نهادها، از «ترک فعل برخی دستگاه‌های عضو کارگروه» انتقاد کرد و خواستار جدیت بیشتر اعضای حقوقی شد. بر اساس مصوبات جلسه، دبیرخانه موظف شد گزارش عملکرد نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها را به عالی‌ترین مقام هر دستگاه و همچنین عضو ناظر مجلس ارسال کند تا سنجش عملکردها به شکل شفاف‌تری صورت پذیرد.

آشنا همچنین بر لزوم بازنگری در «درگاه ملی مجوزها» برای تسهیل امور کاربران و گسترش هم‌افزایی با فعالان زیست‌بوم مد و لباس تأکید کرد.

گزارش عملکرد ۱۴۰۴ و دستاوردهای کلیدی

در ادامه، محسن گرجی، دبیر کارگروه، گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ ارائه داد و اعلام کرد که بخش قابل توجهی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی محقق شده است. وی مهم‌ترین اقدامات در ساماندهی طراحان را «راه‌اندازی سامانه جامع طراحان»، اعطای «نشان شیما» و صدور «کارت عضویت الکترونیکی» عنوان کرد. همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با واحد الزهرا (س) جهاد دانشگاهی برای توسعه نوآوری و برگزاری جلسات هماهنگی با وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و صدا و سیما خبر داد.

دبیر کارگروه همچنین از راه‌اندازی «موزه مجازی مد و لباس» برای عرضه طرح‌های مصوب و گام‌های موثر برای حضور طراحان ایرانی در کشورهای اسلامی خبر داد و افزود که از ابتدای دولت چهاردهم، ۲۴ مجوز مؤسسه تک‌منظوره مد و لباس صادر شده است.

در پایان این نشست، نمایندگان وزارت صمت، آموزش‌وپرورش، صداوسیما، سازمان برنامه و بودجه و همچنین انجمن‌های تخصصی فعال، گزارش‌های خود را ارائه دادند و مقرر شد که وزارتخانه‌های صمت و آموزش و پرورش، گزارش عملکرد قانونی خود را در نشست شصت و چهارم کارگروه ارائه نمایند. همچنین برنامه جلسات کارگروه تا پایان سال ۱۴۰۴ به اطلاع اعضا خواهد رسید.