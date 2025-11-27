به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آقای مهدی غلام نژاد قاری ممتاز بین المللی و کشوری با بخشش انگشتر خود که از رهبر معظم انقلاب هدیه گرفته بود سبب آزادی چهار زندانی جرایم غیر عمد در استان مرکزی شد.

چند ماه پیش بود که او به دعوت محفل انس با قرآن خادمان مسجد امام خمینی اراک حضور یافت و علاوه بر تلاوت آیات قرآن کریم خاطره بخشش انگشتر از سوی رهبر انقلاب را برای حاضران نقل کرد.

یکی از قاریان استان مرکزی می‌گوید: در آن مراسم این قاری ممتاز بین المللی اعلام کرد که قصد دارد با به مزایده گذاشتن انگشتر یک زندانی جرایم غیر عمد را آزاد کند.

حمید قاسمی افزود: در آن جلسه آقای محمد براتی از خیران نیک اندیش استان پیش قدم شد تا زندانی را به واسطه انگشتر رهبری آزاد کند و بعد از اطلاع دیگر خیران شمار زندانیان آزاد شده به چهار نفر رسید.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان مرکزی هم گفت: دو خیر نیک اندیش مجموعا دو میلیارد ریال برای آزادی ۴ زندانی جرایم غیر عمد پرداخت کردند.

محمد حسن حسین بیگی افزود: از ابتدای سال با همت خیران ۲۲۷ زندانی محکوم جرایم غیر عمد با پرداخت مبلغ ۸۹۰ میلیارد تومان از زندان آزاد شدند.

او ادامه داد: ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد استان مرکزی چشم انتظار حمایت مادی و معنوی خیران نیک اندیش هستند.