نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: وقتی در یک جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم و بناست در مسیر معنویت حرکت کنیم، نیاز به مراقبت دائمی داریم و نباید دچار غفلت شویم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی در پنجمین نشست شورای فرهنگ عمومی افزود: اگر در برابر مسائل فرهنگی و اعتقادی سهل‌انگاری شود، ضدفرهنگ‌ها وارد میدان می‌شوند؛ همان‌گونه که امروز شاهد هستیم، سرعت و شدت عمل آنها نیز بیشتر شده است.

وی با تأکید بر لزوم انجام جهاد خدایی در عرصه فرهنگی گفت: هر چند تلاش‌هایی انجام شده، اما هنوز کاستی‌هایی وجود دارد و برای جبران این کمبود‌ها باید با جدیت کوشید.

امام جمعه شهرکرد گفت: این‌گونه جلسه‌ها نباید فقط برای رفع تکلیف برگزار شود، بلکه لازم است موضوعات با دلسوزی و پیگیری جدی دنبال شود، چرا که در صورت فراگیر شدن آسیب‌های ضدفرهنگی، فساد و ناهنجاری‌ها همه افراد جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرند.