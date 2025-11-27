رئیس جمهور بلاروس روز پنجشنبه ضمن قابل اجرا توصیف کردن طرح آمریکا برای اوکراین، گفت که اروپایی‌ها، اما نمی‌خواهند این طرح به نتیجه برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس امروز (پنجشنبه) طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین را قابل اجرا توصیف کرد.

لوکاشنکو در مصاحبه با شبکه «روسیا۱» گفت: «روز گذشته، من و ولادیمیر پوتین [رئیس جمهور روسیه]به تفصیل درمورد این موضوع صحبت کردیم. در حال حاضر ما پیش‌نویسی را شاهد هستیم که هنوز نهایی نشده و غیررسمی است».

وی در این‌باره توضیح داد: «به محض اینکه [طرح آمریکا] از طریق کانال‌های رسمی به روسیه منتقل شود، می‌توانیم درمورد مسائل خاص بحث کنیم. من امروز می‌گویم که این طرح قابل اجرا است. پوتین هم اذعان می‌کند که این طرح مبنای خوبی برای مذاکرات است».

رئیس جمهور بلاروس درباره مخالفت اروپایی‌ها با طرح آمریکا نیز اظهار داشت: «آن‌ها به هر چیزی که دستشان برسد چنگ می‌زنند. مسئله آنها، محتوای پیش‌نویس پیمان صلح (برای اوکراین) نیست. از دیدگاه اروپایی‌ها، موضوع این است که آنها این صلح را نمی‌خواهند. من نمی‌فهمم که چرا آنها به جنگ نیاز دارند. آنها در آن پیروز نخواهند شد».