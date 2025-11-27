پخش زنده
طالبی گفت:استان بعنوان یکی از مقاصد راهیان نور به واسطه وجود مزار با برکت شهید سلیمانی جایگاه ویژه ای دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی در ستاد اربعین استان با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان و اعضای ستاد؛ گفت ناوگان حملونقل عمومی استان با کمک بنگاههای اقتصادی برای کمکرسانی در این ایام به خوبی وارد عمل شدند
وی افزود:با توجه به حجم جابهجاییها و تعطیلات این دوره، تمهیداتی اتخاذ شد تا سرویسدهی مناسب به زائران و شهروندان در سطح کشور ارائه شود
استاندار گفت:استان کرمان جایگاه آن را دارد که برای آشنایی دانشآموزان و دانشجویان با شخصیت شهید سلیمانی و فضای ایثار و شهادت، به یکی از مقاصد اصلی راهیان نور در کشور تبدیل شود
طالبی بیان کرد:خواستار حمایت جدیتر برای معرفی کرمان به عنوان اردوی مقصد راهیان نور در کشور هستیم