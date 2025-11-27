سیاست استان، تقویت کاروان‌های راهیان نور به مقصد کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی در ستاد اربعین استان با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان و اعضای ستاد؛ گفت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان با کمک بنگاه‌های اقتصادی برای کمک‌رسانی در این ایام به خوبی وارد عمل شدند

وی افزود:با توجه به حجم جابه‌جایی‌ها و تعطیلات این دوره، تمهیداتی اتخاذ شد تا سرویس‌دهی مناسب به زائران و شهروندان در سطح کشور ارائه شود

استاندار گفت:استان کرمان جایگاه آن را دارد که برای آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با شخصیت شهید سلیمانی و فضای ایثار و شهادت، به یکی از مقاصد اصلی راهیان نور در کشور تبدیل شود

طالبی بیان کرد:خواستار حمایت جدی‌تر برای معرفی کرمان به عنوان اردوی مقصد راهیان نور در کشور هستیم