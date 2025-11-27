پخش زنده
امروز: -
برای تأمین هزینه سرویس دانشآموزان روستایی و مناطق محروم، در آبان۲۰ میلیارد تومان منابع مالی در استان تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ادارۀ بودجه و تأمین منابع مالی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برای تأمین هزینه سرویس دانشآموزان روستایی و مناطق محروم، در آبانماه معادل ۲۰۰ میلیارد ریال منابع مالی در استان تأمین شده و پیشبینی میشود این وجوه به زودی نهایی و به حساب مدارس مشمول واریز شود.
مجید نادی افزود: در چارچوبهای جدیدی که در سطح وزارت اجرایی شده است، نظم و انضباط مالی مدارس به شکل مؤثر و هدفمند دنبال میشود و جریان تأمین منابع مالی نیز با دقت و شفافیت بیشتری صورت میگیرد.
وی افزود: در آغاز سال تحصیلی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرانه دانشآموزی از سوی استان و وزارت آموزشوپرورش تخصیص یافت که در ابتدای مهرماه و ابتدای آبانماه به حساب مدارس مشمول واریز شد و این روند تخصیص و واریز همچنان ادامه دارد.
رئیس ادارۀ بودجه و تأمین منابع مالی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در حوزه تغذیه، حدود ۶۰ میلیارد ریال سرانه غذای مدارس شبانهروزی نیز بهزودی به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا روند ارائه خدمات تغذیهای این مدارس بدون وقفه ادامه پیدا کند.
وی از پرداخت کمکهزینه لباس نیروهای خدماتی خبر داد و گفت: کمکهزینه مربوط به ششماهه نخست سال برای نیروهای خدماتی مشمول، با نرخ سرانه ۱۵ میلیون ریال بهطور کامل واریز شده است.