به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مرحله همه افرادی که پیش ثبت نام حج تمتع را بنابر اولویت‌های اعلام شده انجام داده‌اند، می‌توانند براساس ترتیب هر استان، با ورود به سامانه «حج من» به آدرس my.haj.ir روند انتخاب کاروان و نام نویسی قطعی را انجام دهند.

طی مدت زمان ثبت نام قطعی در کاروان‌ها گروه‌های قیمتی مختلف بر روی سامانه «حج من» قرار می‌گیرد.

در این مرحله تمامی کسانی که مرحله پیش ثبت نام را انجام داده‌اند، می‌توانند در ثبت نام نهایی شرکت نمایند که بعد از انتخاب کاروان‌ها سایر روند تکمیلی را باید انجام دهند.