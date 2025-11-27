به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اعلام خبر برگزاری دیدار پرهیجان استقلال و پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه امام خمینی اراک حالا سخنگوی فدراسیون از برگزاری شهرآورد با استفاده از دوربین اضافی و نصب آن روی سینه داور این مسابقه خبر داد گفت: در این دیدار با این کار می‌خواهیم تنوع تصویری بهتر و بیشتر داشته باشیم تا هواداران و دوست داران به فوتبال از دیدن این شهر آورد بیشترین لذت را ببرند.



علوی همچنین به سوال اینکه آیا داور شهرآورد ایرانی است یا خارجی هم گفت: داور این دیدار حتما از داوران با کیفیت داخلی خواهند بود چرا که در کنار بالا رفتن سطح کیفی فوتبال کشورمان با میدان دادن به داوران وطنی باید سطح فنی داوران ایرانی را هم بالا ببریم.

شهرآورد ۱۰۶‌ پایتخت جمعه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۵ به میزبانی ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار خواهد شد.