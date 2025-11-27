به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه در استان در بازدید از روند برگزاری این رویداد در حسینیه آستان مقدس امامزادگان، شرکت کنندگان در رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج را جمعی باصفا و ارزشمند دانست.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: بسیجیان عزیز، چه بانوان و چه آقایان، که مشغول به کار‌های نوآورانه و به روز در زمینه استفاده از نرم‌افزار‌های جدید و هوش مصنوعی هستند و در صنعت پیشرفته روز به خدمت به انقلاب، اسلام و کشور می‌پردازند.

وی افزود: این افراد همچنین به آگاهی بخشی به نسل جوان و بیداری دانش‌آموزان و جوانان می‌پردازند.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که ما باید پیشرو باشیم. ما به ظهور حضرت بقیة الله (عج) و مهدویت معتقدیم و به یقین قدرت و توانایی‌های ایشان از همه شخصیت‌های دنیا، از رهبران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا نظامی‌ها، پیش‌تر است. زیرا ایشان با امداد الهی و بصیرت بالا پیروز میدان خواهند بود.

دبیر رویداد تولید محتوای دیجیتال شهرستان شهرکرد هم گفت: این رویداد با شرکت بیست و پنج تیم خلاق در حال برگزاری است.

اسکندری افزود: این رویداد شامل؛ تولید بازی‌های موبایل، نرم‌افزار موبایل، هوش مصنوعی و انیمیشن‌سازی است.

به گفته خانم اسکندری؛ برترین‌های این رویداد به مرحله استانی راه خواهند یافت.