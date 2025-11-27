تیم والیبال بانوان ماجان مازندران پس از سال‌ها دوری از رقابت‌های سطح اول کشور، با هدایت سرمربی کره‌ای تیم ملی والیبال بانوان ایران، به لیگ برتر والیبال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ماجان مازندران با حمایت باشگاه کاله مازندران در بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر بانوان ایران کشور به مصاف حریفان لیگ برتری خود خواهد رفت.

فصل جدید این مسابقات با حضور دوازه تیم از شنبه هشتم آذرماه آغاز خواهد شد. این تیم پس از اردوی چند روزه در تهران و کمپ تمرینی باشگاه کاله مازندران در بابل، آخرین تمرینات خود را پیش از برگزاری بازی خانگی خود در هفته نخست این مسابقات در آمل برپا کرده است.

هدایت این تیم را "‌لی دو هی" سرمربی کره ای تیم ملی والیبال بانوان ایران برعهده دارد و حمیده میرزاد هم به عنوان دستیار این مربی در تیم ماجان مازندران فعالیت خواهند کرد.

تیم والیبال بانوان ماجان مازندران که درقالب تیم کمتر از ۱۸ سال دختران ایران ایران در رقابتهای این فصل والیبال بانوان کشور حضور دارد، بخشی از برنامه بلندمدت فدراسیون برای ساخت نسل آینده تیم ملی بزرگسالان است که در این دوره در استان مازندران و با همراهی مجموعه ماجان دنبال می‌شود.

مربی تیم والیبال ماجان مازندران درخصوص آخرین وضعیت تیمش پیش از شروع فصل جدید این مسابقات گفت، خوشبختانه تمرینات خوبی در طول یک هفته گذشته درشهرستان بابل و همچنین از روزگذشته درشهرستان آمل درحال برگزاری است وروند آماده سازی تیم نیز به خوبی درجریان است.

حمید میرزاد در خصوص ترکیب بازیکنان، این تیم نیز افزود: هسته اصلی تیم از بازیکنان ملی‌پوش کمتر از ۱۸ سال تشکیل شده و برای تکمیل ترکیب، بازیکنان سال بعد این رده سنی که پیش از این در تیم کمتر از ۱۶ سال حضور داشتند، نیز اضافه شده‌اند.

وی اضافه کرد، چه آنهایی که در تیم بودند، چه بازیکنانی که خط خوردند. این ترکیب جوان با هدف رشد یکپارچه و آماده‌سازی برای رده‌های بالاتر کنار هم قرار گرفته است.

مربی تیم والیبال ماجان مازندران ادامه داد، خوشبختانه باشگاه کاله مازندران در راستای حمایت از ورزش بانوان، پس از سالها دوری مازندران از لیگ برتروالیبال بانوان کشور، با حمایت از تیم ماجان، فرصت حضور درلیگ برتر وهمچنین ایجاد انگیزه واستعداد یابی برای بازیکنان مستعد وآینده دار مازندران را نیز درکنار این تیم فراهم کرده است.

میرزاد به بازی های لیگ برتر نیز اشاره کرد وگفت، تیم ماجان مازندران درفصل جدید این مسابقات روزشنبه 8 آذر دربازی خانگی در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل میزبان تیم کلنیک فرهاد قزوین است.

وی ادامه داد، مطابق قرعه کشی انجام شده لیگ، تیم ماجان درهفته دوم نیز درآمل میزبان خواهد بود وتلاش خواهیم کرد از همین ابتدا نتایج درخور شان را برای والیبال شهرستان آمل ومازندران کسب کنیم.

مازندران دررشته والیبال با تیم مهرگان درلیگ برتر مردان و با چهار تیم شوکاشور دماوند، نیروانا وگلفام آمل واملاک تهران بیشه چمستان درلیگ دسته یک والیبال مردان باشگاه های کشورنیز حضور دارد.