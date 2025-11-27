پخش زنده
۳ باب واحد مسکونی ویژه محرومان در آخرین روز از هفته بسیج در لنجان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان در آیین افتتاح یک باب منزل مسکونی به همت گروههای جهادی گفت: به همت بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان و گروههای جهادی از ابتدای سال تا کنون ۱۵ باب واحد مسکونی در شهرها و روستاههای شهرستان لنجان بازسازی بهسازی و احداث شده است.
سرهنگ شیری با اشاره به افتتاح ۳ باب واحد مسکونی ویژه محرومان در آخرین روز از هفته بسیج افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال هم تعدادی دیگر از واحدهای مسکونی توسط گروههای جهادی کمیته امداد امام خمینی و اداره بهزیستی شهرستان احداث و تحویل خانوادههای نیازمند میشود.