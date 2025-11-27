به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان در آیین افتتاح یک باب منزل مسکونی به همت گروه‌های جهادی گفت: به همت بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان و گروه‌های جهادی از ابتدای سال تا کنون ۱۵ باب واحد مسکونی در شهر‌ها و روستاه‌های شهرستان لنجان بازسازی بهسازی و احداث شده است.

سرهنگ شیری با اشاره به افتتاح ۳ باب واحد مسکونی ویژه محرومان در آخرین روز از هفته بسیج افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال هم تعدادی دیگر از واحد‌های مسکونی توسط گروه‌های جهادی کمیته امداد امام خمینی و اداره بهزیستی شهرستان احداث و تحویل خانواده‌های نیازمند می‌شود.