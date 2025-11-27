پخش زنده
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: پیامک ارسال شده برای ثبت شماره حساب هیچ ارتباطی به قطع یارانهها ندارد و از این پس قرار است خدمات مربوط به جداسازی یارانهها به صورت غیرحضوری ارائه میشود و دیگر برای جداسازی یارانهها نیازی به مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ نیست.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادکلان خبرگزاری صدا و سیما، در روزهای گذشته، ارسال یک پیامک از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها برای بخشی از شهروندان، باعث ایجاد پرسشها و نگرانیهایی درباره احتمال قطع یارانه شد. بسیاری از مردم با دریافت این پیامک تصور کردند باید فوراً به سامانه معرفیشده مراجعه کنند؛ در حالی که بررسیها نشان میدهد این پیامک تنها گروههای خاصی را هدف قرار داده و هیچ الزامی برای عموم یارانهبگیران وجود ندارد. در این گزارش، ابعاد مختلف ماجرا و نکات اصلی این اطلاعیه بررسی میشود.
طبق اعلام رسمی سازمان هدفمندسازی یارانهها، پیامک ارسالشده برای همه یارانهبگیران نیست. تنها افرادی که پیامک رسمی سازمان را دریافت کردهاند باید وارد سامانه اعلامشده شدهثبت کنند.
این پیامک دو گروه مشخص را هدف گرفته است:
کسانی که برای نخستینبار درخواست دریافت یارانه نقدی دادهاند.
افرادی که به تازگی به عنوان سرپرست خانوار شناسایی شدهاند و از خانوار قبلی جدا شدهاند.
بر همین اساس، عدم مراجعه سایر یارانهبگیران به سامانه هیچ تأثیری بر ادامه دریافت یارانه آنها نخواهد داشت.
جداسازی یارانهها با فرایند جدید و بدون مراجعه حضوری
بررسیها نشان میدهد یکی از تغییرات مهم اخیر، خودکار شدن فرایند جداسازی یارانههاست. این فرایند برای افرادی که ازدواج کردهاند، صاحب فرزند شدهاند یا به هر دلیل دیگری به عنوان سرپرست خانوار جدید شناخته میشوند، دیگر نیازمند مراجعه به پلیس +۱۰ یا فرمانداریها نیست.
اطلاعات هویتی این افراد به صورت برخط و از طریق سامانه ثبت احوال دریافت میشود و پس از تأیید، فرایند جداسازی به صورت سیستمی انجام میگیرد.
تنها در موارد خاص ـ مانند جداسازی با حکم قضایی ـ فرد باید رأی مربوطه را در سامانه ثبت احوال بارگذاری کند تا روند تفکیک یارانه پیگیری شود.
انتخاب جدید در سامانه «سیمین»: تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ
در کنار ساماندهی روشهای سنتی، دولت گزینه تازهای را نیز در اختیار سرپرستان خانوار قرار داده است. از طریق سامانه سیمین، امکان تبدیل یارانه نقدی ماهانه به کالابرگ فراهم شده و این انتخاب پس از ثبت، برای مدت یک سال معتبر خواهد بود.
این قابلیت، بخشی از سیاستهای جدید حمایتی است که با هدف مدیریت بهتر مصرف و ایجاد انعطاف برای خانوارها طراحی شده است.
سامانه سیمین در مسیر تبدیل شدن به مرجع اصلی یارانهها
مسئولان سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کردهاند که در آیندهای نزدیک، مدیریت یارانههای نان و دارو نیز به سامانه سیمین منتقل خواهد شد. این اقدام، بخشی از طرح ایجاد یک داشبورد واحد رفاهی است؛ طرحی که قرار است همه حمایتهای نقدی و غیرنقدی را در یک سامانه تجمیع کند و از پراکندهبودن اطلاعات جلوگیری کند.
پیامک اخیر برخلاف برداشت برخی شهروندان، نشانهای از قطع یارانه نیست و تنها گروههای مشخصی را شامل میشود. از سوی دیگر، فرایندهای اداری مرتبط با یارانهها در حال حرکت به سمت سیستمی شدن و حذف مراجعات حضوری است؛ روندی که اگر ادامه پیدا کند، میتواند به شفافتر و سادهتر شدن نظام پرداخت یارانهها منجر شود.