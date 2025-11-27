به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان سرهنگ " سادات حسینی " سرپرست انتظامی رفسنجان از نصب سامانه هوشمند دوربین‌های ثبت تخلف و کنترل سرعت در تمامی دوربین های نظارت تصویری شهرستان خبر داد و افزود : به همت پلیس راهنمایی و رانندگی این فرماندهی و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی رفسنجان این سامانه در حوزه پایش تصویری معابر شهری نصب شد تا تخلفات رانندگی در این مسیر ها کاهش یابد.

وی با تأکید برسرعت مجاز و افزایش انضباط ترافیکی در معابر شهری ادامه داد : این سامانه هوشمند در مرکز پایش تصویری پلیس راهور شهرستان راه اندازی و به صورت ۲۴ ساعت نسبت به ثبت تخلف سرعت وسایل نقلیه اقدام می نمایند .

سرپرست انتظامی رفسنجان با اشاره به اعمال قانون رانندگان در صورت تجاوز از سرعت مجاز افزود : این سامانه به صورت هوشمند سرعت متوسط در معابر ، بین دو دوربین را محاسبه و در این زمینه هم خودروهای متخلف را اعمال قانون می نماید .