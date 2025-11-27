به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان، قبل از خطبه‌ها هم امیر دریادوم علیرضا محمدی، معاون آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می‌کند.

دادگستری، فرماندهی انتظامی، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ، مرکز وکلای قوه قضائیه استان، اداره کل تعزیرات حکومتی، شورای اسلامی شهر اصفهان، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ثبت احوال، ویزیت تخصصی پزشکی رایگان، اداره کل بیمه سلامت، مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات و شرکت مخابرات منطقه اصفهان با برپایی میز خدمتپاسخگوی مراجعان مردمی خواهند بود.