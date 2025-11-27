پخش زنده
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه فردا به امامت حجت الاسلام حاج سید احمد محمودی، امام جمعه موقت اصفهان در مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان، قبل از خطبهها هم امیر دریادوم علیرضا محمدی، معاون آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران سخنرانی میکند.
دادگستری، فرماندهی انتظامی، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ، مرکز وکلای قوه قضائیه استان، اداره کل تعزیرات حکومتی، شورای اسلامی شهر اصفهان، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل ثبت احوال، ویزیت تخصصی پزشکی رایگان، اداره کل بیمه سلامت، مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات و شرکت مخابرات منطقه اصفهان با برپایی میز خدمتپاسخگوی مراجعان مردمی خواهند بود.