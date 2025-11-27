احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان عصر امروز برای تماشای ششمین دوره رقابت‌های بین المللی وزنه برداری، گرامیداشت دهه فجر در تالار وزنه برداری حضور پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد جلود، رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری نیز در محل این مسابقات حضور دارد و قرار است در حاشیه جام فجر با وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت‌و‌گو کند.

در این دوره از رقابت‌ها ۷ تیم ایران، عراق، سریلانکا، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عربستان حضور دارند.

تیم ملی وزنه برداری کشورمان با ۸ ورزشکار در ششمین دوره رقابت‌های بین المللی جام فجر شرکت کرده است. فردا روز پایانی جام فجر خواهد بود.