مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از ظرفیت ارائه روزانه بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزارمتر مکعب سی‌ان جی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حمه‌حسنی با بیان‌اینکه ۵۲ جایگاه سی‌ان‌جی به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند اظهار داشت: کارشناسان فنی برای خدمات‌رسانی مطلوب به مردم، وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی این جایگاه‌ها را به صورت مستمر پایش می‌کنند.

وی عنوان کرد: هم‌اکنون روزانه بیش از ۳۵۸ هزار متر مکعب سی‌ان‌جی در جایگاه‌های استان توزیع می‌شود که ۳۰ درصد از ظرفیت موجود قابل ارائه در جایگاه‌های سی‌ان‌جی استان است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح رایگان دوگانه سوز نمودن خودرو‌های شخصی مدل ۱۳۹۴ به بعد در استان افزود: اولویت با کسانی است که زودتر در سامانه اعلام شده ثبت نام کنند.

کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی، صرفه اقتصادی و کاهش مصرف بنزین از جمله مزایای استفاده از سوخت سی‌ان‌جی است.