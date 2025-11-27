پخش زنده
استاندار گیلان با ارسال پیامی، درگذشت ناصر مسعودی، هنرمند پرآوازه و برجسته هنر موسیقی گیلان را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس استاندار گیلان، با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت ناصر مسعودی، هنرمند و پیشکسوت موسیقی گیلان، پیام تسلیتی صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت هنرمندی فرهیخته و محبوب که صدای او همواره یادآور فرهنگ و ادبیات گیلان و اشعار بزرگانی همچون میرزا کوچکخان جنگلی بوده است، ضایعهای جبرانناپذیر برای جامعه هنری و فرهنگی استان به شمار میرود.
آثار ماندگار و اجرای بینظیر ایشان در طول سالها، سهم قابل توجهی در حفظ هویت فرهنگی و موسیقایی گیلان داشته و همواره در خاطره و قلب دوستداران هنر این خطه زنده خواهد ماند.
بیشک تلاشهای ناصر مسعودی در ارتقای هنر و فرهنگ گیلان همواره یادآور تعهد و عشق وی به موسیقی بومی و ملی خواهد بود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم مرحوم مسعودی و تمامی اهالی فرهنگ و هنر استان، از خداوند متعال برای روح آن هنرمند فقید رحمت و آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.