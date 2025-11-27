پخش زنده
رویداد «وطن پارسی» با هدف گسترش و بازشناسی هویت ایرانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس حوزه هنری استان در رویداد «وطن پارسی» گفت: این رویداد با رویکرد تقویت و بازشناسی هویت ایرانی از مسیر مولفههای زبان فارسی، در روزهای ۵ و ۶ آذر برگزار شد.
سالار جیریایی با اشاره به برگزاری کارگاههای تخصصی در این برنامه گفت: در این رویداد، جمعی از اساتید برجسته ادبیات فارسی در مدت دو روز، کارگاهها و نشستهای آموزشی متنوعی را ارائه دادند.
او با تأکید بر اهمیت اجرای چنین برنامههایی افزود: زبان فارسی حلقه وصل فرهنگی و یکی از مهمترین مولفههای ایجاد وفاق و فضای مشترک اجتماعی است، این زبان میتواند بیش از پیش هویت ما را به عنوان ایرانی مسلمان یادآوری کند و طعم شیرین انسجام و همبستگی اجتماعی را که در ذات زبان فارسی نهفته است، نمایان سازد.