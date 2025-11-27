به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا کلوندی با اشاره به شیوع بیماری‌های ویروسی تنفسی فصلی همچون سرماخوردگی و افزایش موارد آنفلوانزا نوع A افزود: رعایت اقدامات ساده‌ای مانند شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، استفاده از محلول‌های الکلی، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، تهویه مناسب فضا‌های بسته، رعایت فاصله اجتماعی و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه می‌تواند به میزان قابل توجهی از گسترش بیماری جلوگیری کند.

او تصریح کرد: استراحت در منزل برای افراد مبتلا و به‌ویژه دانش‌آموزان، از مهم‌ترین نکات در کنترل زنجیره انتقال است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: درمان موارد خفیف تا متوسط بیماری‌های تنفسی عمدتاً حمایتی و شامل استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان مانند آب، چای کم‌رنگ و سوپ رقیق و استفاده از دارو‌های رایج کاهش تب است، تا دوره بیماری به‌صورت طبیعی طی شود.

غلامرضا کلوندی افزود: شهروندان تنها زمانی باید به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه کنند که علایم بیماری شدت یافته باشد.

او تصریح کرد: گروه‌های پرخطر شامل کودکان زیر دو سال، مادران باردار، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های ریوی، برونشیت، آسم یا نقایص ایمنی حتماً از حضور در تجمعات اجتناب کنند و در صورت ناچار بودن به حضور، از ماسک استفاده کرده و شست‌وشوی مداوم دست‌ها را جدی بگیرند.

او تصریح کرد: دانش‌آموزان دارای علایم بیماری از رفتن به مدرسه خودداری کنند و در مدارس، به‌ویژه مدارس ابتدایی و مهدکودک‌ها، حتماً در فواصل بین کلاس‌ها در‌ها و پنجره‌ها برای تهویه هوا باز شود.