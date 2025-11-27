به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در مراسم افتتاحیه جشنواره هه لپه رکی گفت: هه لپه رک کردی جلوه‌ای از برابری و اتحاد مردم است و نقشی مهم در ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی ملی دارد.

محمدصادق امیرعشایری، با اشاره به سابقه کهن این هنر افزود: هه لپه رکی کردی جزو میراث‌های ارزشمند فرهنگ کردی است که در زندگی اجداد ما حضوری همیشگی داشته و در مناسبت‌های شادی، عزا و آیین‌های سنتی نمود یافته است.

امیرعشایری اظهارکرد: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای گردهمایی هنرمندان و گروه‌های هه لپه رکی از استان‌های مختلف کشور است تا علاوه بر تقویت همبستگی فرهنگی، زمینه انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های جوان نیز فراهم شود.

وی تأکید کرد: هه لپه رکی کردی تنها یک رقص ساده نیست، این هنر نمادی از هویت، تاریخ و پیوند‌های اجتماعی مردم منطقه است و می‌تواند پیام اتحاد، برابری و دوستی را به نسل‌های آینده منتقل کند.

امیرعشایری افزود: حفظ و معرفی میراث فرهنگی، مانند هه لپه رکی کردی، نه تنها هویت تاریخی ما را زنده نگه می‌دارد، بلکه پایه‌ای برای اتحاد و همبستگی جامعه امروز ماست.

وی تصریح کرد: برگزاری سالانه این جشنواره با هدف تقویت همبستگی فرهنگی و حفظ میراث ملی است و حضور گسترده مردم نشان‌دهنده اهمیت هه لپه رکی در زندگی اجتماعی جامعه است.

این جشنواره که به مدت دو روز با حضور مسئولان محلی، هنرمندان و علاقمندان، در تالار وحدت شهرداری مهاباد برگزار می‌شود، ضمن معرفی ظرفیت‌های فرهنگی مهاباد، فرصتی برای تقویت نشاط اجتماعی و ترویج تعامل میان اقوام مختلف کشور فراهم می‌کند.