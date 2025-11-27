پخش زنده
سومین جشنواره هه لپه رکی (رقص کردی) مهاباد امروز در تالار وحدت شهرداری مهاباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در مراسم افتتاحیه جشنواره هه لپه رکی گفت: هه لپه رک کردی جلوهای از برابری و اتحاد مردم است و نقشی مهم در ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی ملی دارد.
محمدصادق امیرعشایری، با اشاره به سابقه کهن این هنر افزود: هه لپه رکی کردی جزو میراثهای ارزشمند فرهنگ کردی است که در زندگی اجداد ما حضوری همیشگی داشته و در مناسبتهای شادی، عزا و آیینهای سنتی نمود یافته است.
امیرعشایری اظهارکرد: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای گردهمایی هنرمندان و گروههای هه لپه رکی از استانهای مختلف کشور است تا علاوه بر تقویت همبستگی فرهنگی، زمینه انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای جوان نیز فراهم شود.
وی تأکید کرد: هه لپه رکی کردی تنها یک رقص ساده نیست، این هنر نمادی از هویت، تاریخ و پیوندهای اجتماعی مردم منطقه است و میتواند پیام اتحاد، برابری و دوستی را به نسلهای آینده منتقل کند.
امیرعشایری افزود: حفظ و معرفی میراث فرهنگی، مانند هه لپه رکی کردی، نه تنها هویت تاریخی ما را زنده نگه میدارد، بلکه پایهای برای اتحاد و همبستگی جامعه امروز ماست.
وی تصریح کرد: برگزاری سالانه این جشنواره با هدف تقویت همبستگی فرهنگی و حفظ میراث ملی است و حضور گسترده مردم نشاندهنده اهمیت هه لپه رکی در زندگی اجتماعی جامعه است.
این جشنواره که به مدت دو روز با حضور مسئولان محلی، هنرمندان و علاقمندان، در تالار وحدت شهرداری مهاباد برگزار میشود، ضمن معرفی ظرفیتهای فرهنگی مهاباد، فرصتی برای تقویت نشاط اجتماعی و ترویج تعامل میان اقوام مختلف کشور فراهم میکند.