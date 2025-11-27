پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه اعلام کرد: سفر کمیسیون صنایع و معاونان وزارت صمت فرصتی مهم برای طرح دقیق چالشهای تولید، دریافت نظرات بخش خصوصی و پیگیری راهکارهای ملی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه اعلام کرد: سفر اعضای کمیسیون صنایع و معاونان وزارت صمت به استان فرصتی ارزشمند برای بررسی میدانی وضعیت تولید و شناسایی چالشهای صنعتی و معدنی است. این ترکیب مدیریتی با حضور در استان امکان طرح دقیق مشکلات و دریافت پیشنهادهای بخش خصوصی را فراهم کرد و بستری مناسب برای پیگیری راهکارهای ملی ایجاد شد.
وی افزود: مشارکت دستگاههای ملی و استانی در این سفر نشان داد ایجاد یک الگوی همکاری مؤثر میان دولت، مجلس و بخش خصوصی قابل تحقق است و این همافزایی میتواند مبنای تصمیمسازیهای کلان در سطح کشور قرار گیرد. بهگفته مدیرکل صمت، هدف اصلی این نشستها بیان شفاف مطالبات کارآفرینان و فعالان اقتصادی است و حمایت از این قشر باید در اولویت قرار گیرد.
در پایان باقرخانی با قدردانی از همراهی دستگاهها و رسانهها اعلام کرد برگزاری این نشستها فرصتی مهم برای بازتعریف نقش کرمانشاه در نقشه صنعتی کشور است و نتایج این جلسات باید به بهبود فضای کسبوکار، تقویت زیرساختهای تولید و رونق صادرات استان منجر شود.