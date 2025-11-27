دیدار زنده فوتبال استراسبورگ و کریستال پالاس از شبکه ورزش و فیلم «دره ربوده شده»، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا، امشب دیدار بین دو تیم استراسبورگ و کریستال پالاس را به صورت مستقیم پخش می کند.

این مسابقه از ساعت ۲۳:۳۰، در قالب برنامه «فوتبال ۱۲۰» با گزارشگری میثم محمدزاده، پخش می‌شود

فیلم «دره ربوده شده»، محصول ۲۰۲۲ به کارگردانی جسی ادواردز، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار از شبکه نمایش پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: لوپه، یک دختر جوان و بومی آمریکایی، برای عمل مادرش نیاز به پول دارد و وقتی می‌فهمد پدرش زنده است، به سراغ او می‌رود، اما پدرش، یک آمریکایی سفیدپوست است که سال‌ها پیش زمین‌هایِ مادر لوپه را تصاحب کرده است. لوپه به کمک مادربزرگ و خواهر ناتنی‌اش، میراث خانوادگی‌اش را پس می‌گیرد.

هنرمندانی همچون بریزا کوواروبیاس، میکا فیتزجرالد و پائولا میراندا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «دره ربوده شده» ، امشب ساعت ۲۳، پخش و روز بعد ساعت های ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.