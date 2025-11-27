پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به لندن و حضور در سیوچهارمین مجمع عمومی سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو)، در دیدار با آریسینیو دومینگز بر توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای آموزشی، پژوهشی، ایمنی دریایی و زیرساختی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید رسولی در تشریح اهداف این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری متعهد به اصول و مقررات بینالمللی دریانوردی است و بهرغم تحریمها، اجرای کنوانسیونهای آیمو را بهطور کامل در دستور کار دارد.
وی افزود: طی دو سال گذشته، بیش از دو هزار نفر در جریان مأموریتهای جستوجو و نجات دریایی توسط نیروهای ایرانی نجات یافتهاند که نشانگر پایبندی کشور به مسئولیتهای انسانی و حرفهای در عرصه بینالمللی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز «فصل جدید همکاریهای ایران و آیمو» خبر داد و یادآور شد: در گفتوگو با دبیرکل سازمان، درباره استفاده از ظرفیت آیمو در زمینه آموزش و تحقیقات دریایی توافق شد و قرار است شرکتهای مشاور بینالمللی فعال در حوزه دریا و حملونقل دریایی به همکاران ایرانی معرفی شوند.
رسولی همچنین به مجموعه دیدارهای دوجانبه حاشیهای با وزیران و معاونان حملونقل کشورهای مختلف ازجمله چین، عربستان، قطر، هند و پاکستان اشاره کرد و گفت: این گفتوگوها در راستای توسعه سرمایهگذاریهای بندری و دریایی، گسترش خطوط کشتیرانی منظم و احیای پروژههای مشترک صورت گرفتهاند.
به گفته وی، پاکستان نیز اعلام آمادگی کرده است که بهزودی حملونقل مستقیم دریایی بین کراچی، گوادر، چابهار و بندر شهید رجایی برقرار شود.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی و ظرفیتهای بینظیر ایران در سواحل جنوبی و شمالی افزود: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ناوگان بالای ۱۶ میلیون تن تحت پرچم، در جمع ۲۰ کشور برتر دریایی جهان قرار دارد و سرمایهگذاری خارجی و داخلی در این بخش از ۱۷۰ همت فراتر رفته است.
رسولی تأکید کرد: توسعه «دریامحور» از اهداف کلان اقتصادی دولت چهاردهم و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و این مسیر تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای آینده پایدار کشور محسوب میشود.
دبیرکل آیمو نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از همکاری نزدیک با ایران، بر آشنایی کامل خود با ظرفیتهای دریایی، آموزشی و ناوگانی کشور تأکید و تمایل این سازمان برای گسترش فعالیتهای مشترک را اعلام کرد.
برگزاری این دیدار و حضور فعال هیأت ایرانی در مجمع عمومی آیمو، نشانهای از افزایش نقش و اثرگذاری ایران در حکمرانی دریایی جهانی و همکاریهای بینالمللی برای توسعه ایمنی، محیطزیست و اقتصاد دریا است.