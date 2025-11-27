پخش زنده
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود ظرفیتهای فراوان این استان در بخشهای مختلف اقتصادی، حوزه صنعت و معدن همچنان نیازمند توجه و حمایت بیشتر است و نتایج این سفر در جلسات تخصصی مجلس برای رفع مشکلات استان بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، رضا علیزاده با اشاره به ظرفیتهای گسترده کرمانشاه در زمینههایی مانند صادرات، تجارت، کشاورزی، دامپروری و پتروشیمی، اظهار کرد: با وجود این مزیتها، بخش صنعت و معدن کرمانشاه همچنان با کمبودها و چالشهایی روبهروست و نیاز به توجه بیشتری دارد.
وی با اشاره به بازدید اخیر اعضای کمیسیون از واحدهای صنعتی و معدنی و همچنین مناطق مرزی استان در دو روز گذشته افزود: میزان مشکلات موجود در کرمانشاه نسبت به برخی استانهایی که پیشتر مورد بررسی قرار گرفتهاند، بیشتر است و برای عبور از این وضعیت، حمایتهای گستردهتری لازم خواهد بود.
علیزاده با تأکید بر اهمیت و موقعیت استراتژیک کرمانشاه اعلام کرد که نتایج این سفر گردآوری و در نشستهای تخصصی کمیسیون صنایع مطرح خواهد شد تا با حضور مسئولان مربوطه، راهکارهای رفع مشکلات بررسی شود.