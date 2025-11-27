رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست فعالان اقتصادی استان با کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت:

بخش صنعت استان کرمانشاه با وجود ظرفیت‌های گسترده، همچنان درگیر چالش‌های متعدد است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود ظرفیت‌های فراوان این استان در بخش‌های مختلف اقتصادی، حوزه صنعت و معدن همچنان نیازمند توجه و حمایت بیشتر است و نتایج این سفر در جلسات تخصصی مجلس برای رفع مشکلات استان بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کرمانشاه ، رضا علیزاده با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کرمانشاه در زمینه‌هایی مانند صادرات، تجارت، کشاورزی، دامپروری و پتروشیمی، اظهار کرد: با وجود این مزیت‌ها، بخش صنعت و معدن کرمانشاه همچنان با کمبودها و چالش‌هایی روبه‌روست و نیاز به توجه بیشتری دارد.

وی با اشاره به بازدید اخیر اعضای کمیسیون از واحدهای صنعتی و معدنی و همچنین مناطق مرزی استان در دو روز گذشته افزود: میزان مشکلات موجود در کرمانشاه نسبت به برخی استان‌هایی که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند، بیشتر است و برای عبور از این وضعیت، حمایت‌های گسترده‌تری لازم خواهد بود.

علیزاده با تأکید بر اهمیت و موقعیت استراتژیک کرمانشاه اعلام کرد که نتایج این سفر گردآوری و در نشست‌های تخصصی کمیسیون صنایع مطرح خواهد شد تا با حضور مسئولان مربوطه، راهکارهای رفع مشکلات بررسی شود.