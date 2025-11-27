معاون وظیفه عمومی استان همدان درباره استخدام و بکارگیری مشمولان غایب و نیز در مورد غیبت مشمولان وظیفه عمومی، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ داود نصرتی نیا گفت: استخدام مشمولان در وزارتخانه ها، موسسات وابسته به دولت، کارخانه ها، کارگاه‌ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم و کارت پایان خدمت ممنوع است.

او تصریح کرد: کسانیکه به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاهها، کارگاه ها، بنگاهها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها به کارگیری کنند توسط نیروی انتظامی و همچنین سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت معدن و تجارت شناسائی و به محاکم قضائی معرفی خواهند شد.

معاون وظیفه عمومی استان همدان گفت: مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه ۳ سرباز است.

سرهنگ نصرتی نیا درباره غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرایم و مجازات آنها گفت: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا ۳ ماه و در زمان جنگ تا ۱۵ روز باشد ۳ ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از ۳ ماه و در زمان جنگ بیش از ۱۵ روز باشد به ۶ ماه اضافه خدمت تنبیه می‌شوند.

او تصریح کرد: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یکسال و در زمان جنگ از ۲ ماه تجاوز کند علاوه بر اعمال اضافه خدمت، فراری محسوب می‌شوند و به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.