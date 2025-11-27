پخش زنده
استاندار خراسان رضوی گفت: منطقه آزاد دوغارون یک فرصت بینظیر است که میتواند تجارت دو طرف ایران و افغانستان را بدون نیاز به ویزا و با حداقل محدودیت تسهیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری در نشست جمعبندی سفر خود به هرات افزود: تجربه سالها کار اقتصادی بین تجار وسرمایهگذاران ایران و افغانستان این زمینه و بستر را فراهم کرده که امروز با سرعت بیشتری مسائل را حل کنیم.
وی افزود: وظیفه حاکمیت در جمهوری اسلامی و همچنین در امارت اسلامی این است که این بسترها را برای تجارت فراهم و موانع را رفع کند و مسیر یک تجارت روان و آسان را مهیا سازد.
استاندار خراسان رضوی گفت: مرز دوغارون یک مرز پرتردد و پرمشغله است و هیچکدام از ما از وضعیت کنونی رضایت کامل نداریم. باید مسیرهای متعدد و امکانات بیشتری فراهم شود تا رفتوآمد و تجارت بهتر از گذشته انجام شود.
مظفری ادامه داد: فراهمسازی زمینه، بستر و شرایط روانسازی و آسانسازی تجارت و سرمایهگذاری در دو سوی مرز در دستور است.
وی افزود: منطقه آزاد دوغارون امروز یک امکان بسیار خوب برای توسعه روابط تجاری است، البته اگر در سمت افغانستان هم معادل این منطقه، یک منطقه آزاد تعریف و مصوب شود، اتفاق بسیار خوبی رقم خواهد خورد.
استاندار خراسان رضوی گفت: در مرز ترکیه در حال ایجاد یک منطقه آزاد مشترک هستیم. منطقه آزاد ویژگیهایی دارد که بسیاری از گرهها را باز میکند و در بحث ویزا، ورود به منطقه آزاد نیازی به ویزا ندارد، این فرصت بسیار خوبی برای تجار ۲ طرف است.
مظفری افزود: زیرساختهای اصلی در خراسان و هرات فراهم است، اما باید توسعه بیشتری پیدا کند، راهآهن که از تأکیدات والی هرات نیز بوده، یکی از ضرورتهای جدی است.
وی با تاکید بر ضرورت بهسازی جادههای ارتباطی بین ۲ مرز افزود: این جادهها هم از مسیر مشهد به دوغارون و هم از مسیر هرات به دوغارون باید بهسازی شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: این استان در حال ساخت بزرگراه به سمت مرز است و باید کمک کرد که این مسیر در هر ۲ طرف به وضعیت مطلوب برسد. راهآهن نیز باید با سرعت به هرات متصل شود.
مظفری افزود: همافزایی بین هرات و خراسان رضوی این امکان را به وجود میآورد که در منطقه نقشآفرینی و بتوانند مسائل ایران و افغانستان و حتی فراتر از آن، مسائل کشورهای منطقه را حل کنند. این ظرفیت وجود دارد و باید از آن استفاده کرد.
وی گفت: همانگونه که در گذشتههای دور در مقاطعی هرات پایتخت این منطقه بوده، امروز نیز میتواند پایتخت اقتصادی منطقه باشد و خراسان رضوی نیز چنین ویژگیهایی دارد بنابراین باید از این امکان و فرصت استفاده کنیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: در حوزه تعاملات فرهنگی و تمدنی نیز دیروز بازدیدی از مسجد جامع هرات داشتیم که بسیار خوشحالکننده بود. این اثر فاخر و ماندگار اسلامی متعلق به دوره غوریان، یک اثر بینظیر در جهان اسلام است و خوشبختانه با کیفیت خوبی در حال بازسازی است.
مظفری افزود: مزار پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری نیز متعلق به تمدن و فرهنگ اسلامی است و همه ما باید قدر این آثار را بدانیم و از آنها بهره ببریم، مسجد جامع گوهرشاد در مشهد نیز یک اثر معماری اسلامی کمنظیر و گواه پیوندهای مشترک تمدنی است.
استاندار خراسان رضوی پنجم آذرماه در راس هیاتی به ولایت هرات افغانستان سفر کرد.