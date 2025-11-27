پخش زنده
تداوم آلودگی هوا تا یکشنبه هفته آینده در آذربایجانغربی ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به تداوم آلودگی هوا و صدور هشدار سطح زرد تا روز یکشنبه هفته آینده در استان گفت: تداوم پایداری و سکون هوا موجب افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی استان از فردا جمعه تا پایان روز یکشنبه خواهدشد.
مهدی صابری افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی، استقرار الگوهای پایدار جوی در منطقه سبب افزایش انباشت آلایندهها شده و شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق استان به حد ناسالم برای گروههای حساس میرسد.
صابری، زمان آغاز این وضعیت را از فردا جمعه هفتم آذرماه اعلام کرد و افزود: پیشبینی میشود این شرایط تا روز یکشنبه نهم آذرماه ادامه یابد و تا آن زمان، کاهش دید و افت محسوس کیفیت هوا در شهرهای صنعتی مشاهده شود.
وی، با اشاره به نوع مخاطره این سامانه، اضافه کرد:افزایش غلظت آلایندههای جوی مهمترین پیامد تداوم سکون هواست و انتظار میرود شاخص آلودگی در ساعات شبانه و صبحگاهی بیشترین مقدار خود را داشته باشد.
صابری، به شهروندان، بهویژه افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه کرد، از انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز خودداری کنند.
وی اظهار کرد: همچنین لازم است مدیران واحدهای صنعتی و کارخانجات با مدیریت زمان فعالیت و کاهش مصرف سوختهای فسیلی، در کنترل آلودگی هوا همکاری لازم را داشته باشند.