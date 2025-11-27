به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم آلودگی هوا و صدور هشدار سطح زرد تا روز یکشنبه هفته آینده در استان گفت: تداوم پایداری و سکون هوا موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهر‌های پرجمعیت و صنعتی استان از فردا جمعه تا پایان روز یکشنبه خواهدشد.

مهدی صابری افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، استقرار الگو‌های پایدار جوی در منطقه سبب افزایش انباشت آلاینده‌ها شده و شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق استان به حد ناسالم برای گروه‌های حساس می‌رسد.

صابری، زمان آغاز این وضعیت را از فردا جمعه هفتم آذرماه اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این شرایط تا روز یکشنبه نهم آذرماه ادامه یابد و تا آن زمان، کاهش دید و افت محسوس کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی مشاهده شود.

وی، با اشاره به نوع مخاطره این سامانه، اضافه کرد:افزایش غلظت آلاینده‌های جوی مهم‌ترین پیامد تداوم سکون هواست و انتظار می‌رود شاخص آلودگی در ساعات شبانه و صبحگاهی بیشترین مقدار خود را داشته باشد.

صابری، به شهروندان، به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه کرد، از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز خودداری کنند.

وی اظهار کرد: همچنین لازم است مدیران واحد‌های صنعتی و کارخانجات با مدیریت زمان فعالیت و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، در کنترل آلودگی هوا همکاری لازم را داشته باشند.