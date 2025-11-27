پخش زنده
مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات بینالمللی قرائت قرآن کریم امروز در اسلامآباد با حضور مقامات عالی پاکستان از جمله «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی و «سردار محمد یوسف» وزیر امور مذهبی و هماهنگی بینادیان ابین کشور برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد، این رقابتها که با مشارکت قاریان و داورانی از ۳۸ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی و به اهتمام وزارت امور مذهبی پاکستان برگزار شد، پس از چهار روز رقابت فشرده امروز وارد مرحله نهایی شد.
قاریان برجسته از ایران، اندونزی، پاکستان و افغانستان توانستند به مرحله فینال راه یابند که در این میان «عدنان مومنین خمیسه» قاری بینالمللی اعزامی از جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت.
در این دوره «استاد غلامرضا شاهمیوه اصفهانی» داور بینالمللی قرآن کریم از جمهوری اسلامی ایران نیز در جمع هیئت داوران مسابقات حضور داشت.
«سردار محمد یوسف» وزیر امور مذهبی پاکستان در حاشیه مراسم فینال با ابراز خرسندی از میزبانی نخستین دوره مسابقات بینالمللی قرائت قرآن کریم در کشورش گفت: این رویداد قرآنی گامی مهم برای تقویت وحدت میان ملتهای مسلمان است.
به گفته او برگزاری چنین نشستهایی علاوه بر ترویج فرهنگ قرآنی موجب نزدیکی بیشتر کشورهای اسلامی و تحکیم همبستگی آنان میشود.
«سردار محمد یوسف» همچنین از مشارکت فعال کشورهای شرکتکننده قدردانی کرد و با اشاره ویژه به ایران مصر و کویت از حضور قاریان و اعزام داوران برجسته از این کشورها به مسابقات تشکر کرد.
او تأکید کرد: پاکستان تلاش خواهد کرد میزبانی چنین رویدادهایی را تداوم بخشد تا روابط فرهنگی و مذهبی میان کشورهای اسلامی بیش از گذشته گسترش پیدا کند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان مسابقات، نتایج نهایی این مسابقات و مراسم رسمی اختتامیه روز شنبه برگزار خواهد شد.