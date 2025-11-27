مربی تیم شمس آذر قزوین گفت: مطمئن باشید برای تیم تهاجمی مثل پرسپولیس برنامه داریم و یک شگفتانه برایشان آماده کرده‌ایم و یک هدیه خوب به هواداران می‌دهیم.

فردا، هدیه خوب به هواداران شمس‌آذر می‌دهیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی برزگر در نشست خبری پیش از بازی مقابل پرسپولیس در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر،افزود: پرسپولیس تیم بزرگی است، اما ما بازی‌های این تیم را به‌دقت دیده‌ایم، نقاط ضعف و قوتشان را بررسی کرده‌ایم و فردا یک بازی خوب به نمایش می‌گذاریم.

وی اضافه کرد: بازیکنان شمس‌آذر با انگیزه و روحیه بالا تمرین کرده‌اند و از نظر تاکتیکی آماده هستند.

مربی شمس آذر این را هم گفت که پرسپولیس تیم بزرگی است و برای ما تفاوتی ندارد فردا کدام بازیکن این تیم در زمین باشد، بازیکنان ما تاکتیک پذیر هستند و خودشان هم تلاش می‌کنند توانایی‌های شان را نشان دهند.

کادر فنی تیم پرسپولیس به نشست خبری پیش از بازی نرسید و علت آن، اقامت شان در خارج از شهر قزوین اعلام شد.

وحید رضایی سرمربی تیم فوتبال شمس آذر هم به علت اخراج در بازی قبل، فردا غایب است.