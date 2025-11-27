فاطمه سعادتی نماینده ایران در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم در مسابقات جهانی کاراته ، با کسب دو پیروزی و یک تساوی راهی مرحله حذفی رقابت‌ها شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه سعادتی در مرحله گروهی وزن ۵۵- کیلوگرم مسابقات جهانی کاراته، کار خود را با برتری ۸ بر صفر مقابل جورجه لارنس از استرالیا آغاز کرد.

او در دومین دیدار برابر مدینا سادیگوا از جمهوری آذربایجان به تساوی صفر–صفر رسید.

سعادتی در سومین مسابقه نیز با نمایش برتر، اوریه اوکوچا از نیجر را ۵ بر صفر شکست داد تا با دو برد و یک تساوی، جایگاه خود را در مرحله بعدی تثبیت کند.