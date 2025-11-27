پخش زنده
همزمان با هفته بسیج، ۵۷۶ پروژه عمرانی، اقتصادی و محرومیتزدایی در مناطق مختلف استان زنجان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با هفته بسیج و در راستای طرحهای محرومیتزدایی و توسعه اقتصادی ۵۷۶ پروژه عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی در استان زنجان به بهرهبرداری رسید. این پروژهها شامل طرحهای آبرسانی، ساخت استخرهای معیشتی، احداث بندهای رسوبگیر، ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی، توسعه انرژی خورشیدی و بهسازی مدارس است.
سردار سهندی با اشاره به اجرای طرح «آبخیز تا جالیز» گفت: برای ۱۲ روستا حدود ۲۳ کیلومتر بتن پارچهای اجرا شده و سه بند رسوبگیر با گنجایش ۶ هزار متر مکعب و یک استخر معیشتی با ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب نیز آماده بهرهبرداری است.
وی همچنین از پایان طرح بزرگ آبرسانی به ۴۰ روستا با اعتباری ۴۲ میلیارد تومان، احداث ۱۸۱ واحد مسکن محرومین و نصب ۱۴۷ پنل خورشیدی خبر داد و افزود: در مجموع، این پروژهها باعث ایجاد فرصت شغلی برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در استان شده است.
در شهرستانهای خرمدره، طارم ، ماهنشان و ابهر نیز پروژههای آبرسانی به بیش از هزار خانوار و بهرهبرداری از کارگاههای تولیدی، از جمله یک واحد تولید پنلهای چوبی با ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات، انجام شده است.
همچنین صد و چهل مدرسه در قالب طرح بسیج دانشآموزی بهسازی و مرمت شده و استان زنجان به عنوان یکی از چهار استان منتخب کشور در اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی و محرومیتزدایی معرفی شده است.