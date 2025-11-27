پخش زنده
رقابت پزشکان و فشار بیماران، نسخه نویسی آنتی بیوتیک را از کنترل خارج کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ متخصص بیماریهای عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سومین سمینار علمی تجویز منطقی آنتیبیوتیکها و مقاومت میکروبی با اشاره به افزایش تجویزهای غیرمنطقی آنتیبیوتیکها با انتقاد از تجویزهای غیرمنطقی گفت: کشور و استان اصفهان در حال حاضر در بحران شیوع ویروس آنفولانزای فصلی قرار دارد و انتظار میرود موارد ابتلا تا پایان آذر و حتی دی ماه به اوج خود برسد
فریبرزخوروش افزود: طی هفته گذشته موارد بستری دو تا سه برابر و موارد سرپایی چند ده برابر شده است.
وی گفت: ویروس آنفولانزا هر دو تا سه سال یکبار ممکن است دچار تغییر و هر ۱۰ تا ۱۲ سال یکبار میتواند باعث پاندمی شود، اما اکنون شاهد وقوع یک اپیدمی وسیع هستیم.
وی درباره سویههای شناسایی شده گفت: تغییرات آنتیژنی اتفاق افتاده و ویروس جهشهایی داشته است..
سومین سمینار علمی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها، امروز در تالار ابن سینا و گسترش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار و در این آیین از پزشکانی که در نسخه نویسی تجویز منطقی آنتی بیوتیک داشتند، تجلیل شد.