۱۴ طرح راهداری با ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه امروز با حضور استاندار گیلان و معاون وزیر راه و شهرسازی، در شهرستان لنگرود افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ۱۴ طرح راهداری با ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه امروز با حضور استاندار گیلان، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و مهرداد لاهوتی نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی، در این شهرستان افتتاح شد.
هادی حق شناس استاندار گیلان در آیین افتتاح این طرحها با قدردانی از راهداری استان برای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف لنگرود، توسعه زیرساختهای حمل و نقل را از عوامل مهم ارتقای کیفیت زندگی مردم و تسهیل تردد در محورهای روستایی دانست و گفت: اجرای این طرحها علاوه بر افزایش ایمنی تردد، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و رفع محرومیت در مناطق روستایی دارد.
وی با اشاره به ضرورت تداوم روند توسعه زیرساختهای عمرانی در شهرستان لنگرود، افزود: تسریع اجرای طرحهای در دست اقدام، به ویژه در حوزه راههای روستایی از جمله اهداف دولت در گیلان است.
استاندار گیلان با اشاره به برنامههای هفته بسیج، افزود: همچنین امروز ۷۵۰ میلیارد تومان طرح در حوزههای اشتغالزایی، مسکن محرومان، آبرسانی و طرحهای روستایی افتتاح شد.
حقشناس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در گیلان اقدامات بزرگی در دست اجرا دارد، گفت: ساخت راهآهن رشت ـ آستارا هفته آینده از مرز ۱۰۰ کیلومتر عبور میکند، و این در حالی است که این خط ریلی باید دو دهه قبل تکمیل میشد.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر رئیسجمهور، گفت: امروز رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت طرحهای عمرانی گیلان تماس گرفت و این نظارت هفتگی مداوم اهمیت این پروژهها را برای دولت نشان میدهد.
استاندار گیلان با بیان اینکه تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تملک زمینهای مسیر ساخت راهآهن رشت-آستارا هزینه شده است، گفت: حدود ۶۰ کیلومتر مسیر این خط ریلی باقی مانده که برای تکمیل خرید زمینهای آن به ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار و اجرای کامل این پروژه حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
هادی حق شناس با اشاره به اهمیت راهآهن در کاهش بار ترافیکی جادهها، افزود: دیروز ۶ هزار تن بار از آذربایجان با واگن وارد آستارا شد و انتقال این حجم بار با کامیون، فشار مضاعفی بر شبکه جادهای استان وارد میکند.
۱۲ طرح لکه گیری و روکش آسفالت در محورهای مختلف از جمله لنگرود- لیلاکوه، چاف و چمخاله، کومله، رانکوه، اطاقور، لیلاکو، گلسفید، پهلوکی، پرشکوه، ملاط، دیوشل و یعقوبیه با ۱۸ میلیارد تومان از طرحهای راهداری و حمل و نقل جادهای بود که امروز در شهرستان لنگرود به بهره برداری رسید.
همچنین پروژه ساخت پل جدانوکر با هزینه ۱۰۵ میلیارد ریال و ساماندهی کنارگذر لنگرود با اعتبار ۲۱۰ میلیارد ریال هم امروز به بهرهبرداری رسید.