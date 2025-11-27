پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: دماها از امشب روند کاهشی خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن محمدی مقدم گفت: دماها از امشب روند کاهشی خواهند داشت و هوا کمی سردتر خواهد شد.
وی افزود: بر اساس نقشههای هواشناسی، برای روزهای آغازین هفته آینده، افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ازنا با ۳ درجه سانتیگراد زیر صفر و پلدختر با ۲۳ درجه سانتیگراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.
دمای خرم آباد، مرکز استان هم، در این مدت بین ۷ و ۲۰ درجه سانتیگراد در نوسان بود.