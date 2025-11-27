پخش زنده
امروز: -
مالزی قانون ممنوعیت ایجاد حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال تصویب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، قانون ممنوعیت ایجاد حساب کاربری در شبکههای اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال در آستانه سال نو میلادی در مجلس مالزی تصویب شد، این قانون از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶ اجرا میشود.
وزیر ارتباطات مالزی گفت: این قانون زمانی موثر اجرا میشود که دولت، مجلس و خانوادهها به صورت مشترک با یکدیگر همکاری کنند.
فهمی فاضل هدف از اجرای این قانون را محافظت از فرزندان زیر ۱۶ سال این کشور در برابر آسیبهای برخط همچون محتواهای مضر، مسائل غیر اخلاقی، فریب، سوءاستفاده و بحران سلامت ذهنی نوجوانان در شبکههای مجازی اعلام کرد.
دغدغهای که اندونزی، پرجمعیتترین کشور مسلمان نشین در همسایگی مالزی نیز پیشتر با تصویب مقررات ویژه، سکوهای پیام رسان را متعهد به پاککردن محتواهای مضر و قدرتمندسازی سازو کارهای احراز سن برای کاربران جوان کرده بود.
مالزی نیز ظرف یک سال اخیر پیام رسانها را موظف به نظارت و حذف سریع محتواهای مضر کرده، به طوری که در این مدت بیش از ۵۴ هزار محتوای نامناسب از دسترس کاربران خارج شده است.