به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دبیر هیأت جودو خراسان رضوی، با اعلام این خبر گفت: میزبانی این دوره از مسابقات، فرصت ویژه‌ای برای جودوی خراسان است؛ به‌ویژه برای ورزشکاران، مربیان و قهرمانانی که در رده‌های سنی مختلف برای اعتلای این رشته تلاش می‌کنند.

حسن دوشنگی افزود: این میزبانی علاوه بر فراهم کردن شرایط رقابت برای قهرمانان استان، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جودوی خراسان رضوی در دو حوزه‌ی مهم قهرمان‌پروری و اجرای رویداد‌های ملی است. جایی که استان همواره یکی از ارکان اصلی تأمین بدنه تیم‌ملی بوده و اکنون با این مسابقات می‌تواند توانایی‌های اجرایی خود را نیز به نمایش بگذارد.